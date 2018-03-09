كشفت تقارير إن "آبل"، بدأت تعمل مع موردين شاشات oledلإزالة النتوء من هواتف "أيفون" في العام القادم بحيث تصبح الهواتف بشاشة كاملة فعلياً.

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وأكد تقرير جديد من موقع theinvestor أن الشركة بدأت العمل فعلياً مع موردين شاشاتoled .

وذكر التقرير ان المشكلة التي تواجه "آبل" هي تقنية التعرف على الوجه والسماعات، ولكن يبدو ان الشركة تعمل على ان تكون الكاميرا والحساسات الاخرى موجودة على شكل ثقوب في الشاشة نفسها او صغيرة جداً لدرجة وضعها في الإطار النحيف .

ويأتي توجه "آبل" في وقت بدأت في الشركات الصينية استنساخ مايعرف بـ Notch أو النتوء الموجود في هاتف آيفون X كأهم نقطة لبيع هواتفهم الجديدة.

سيريانيوز