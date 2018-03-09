أطلق "فيسبوك" تحديث جديد لتطبيق Messenger Lite لأجهزة الاندرويد، بما يساعد المستخدمين على إجراء مكالمات الفيديو من خلال استخدامهم لخدمات الانترنت الضعيفة في المناطق النامية.

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وقال موقع "engadget" في تقرير، يسعى تطبيق Messenger Lite من خلال هذه الخطوة الى الوصول للعديد من المستخدمين حول العالم، وزيادة معدل الاستخدام، فأكثر من نصف مستخدمي نظام "اندرويد" يستخدمون الإصدارات القديمة من النظام، مثل أندرويد 5 ، لذا قد يفكرون في استخدام النسخة اللايت من تطبيق ماسنجر.

وتبلغ مساحة تطبيق " Messenger Lite 10 ميجابايت، وصمم خصيصا لمساعدة المستخدمين في المناطق التي تحتوى على انترنت أو اتصال ضعيف على التواصل مع أصدقائهم.

ويأتي إطلاق "فيسبوك" التحديث الجديد بعد أن أطلقت شركة "مايكروسوفت" تحديث مماثل لتطبيقها، يمكن المستخدمين ن إجراء مكالمات الفيديو أيضا في المناطق النامية.

سيريانيوز