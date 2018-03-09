أطلقت شركة "أبل" تحديثاً جديداً لتطبيق الموسيقى الخاص بها لنظام "أندرويد"، بما يجعل تشغيل الموسيقى أكثر موثوقية على مزيد من الأجهزة.

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وقال موقع phonearena الهندي، ان التحديث الجديد يجلب الاستقرار إلى التطبيق، مما يجعل تشغيل الموسيقى أكثر موثوقية على المزيد من الأجهزة، كما أضافت أبل اثنين من الميزات الجديدة وهما إمكانية مشاهدة أشرطة الفيديو والموسيقى بشاشة كاملة أو بشكل عادى داخل التطبيق.

وستتمكن "أبل" مع تحدث التطبيق من منافسة العديد من التطبيقات الأخرى مثل سبوتيفاى وجوجل بلاى ميوزك.

ويسمح تطبيق "أبل" للموسيقى للمستخدمين، بمواصلة مشاهدة أشرطة الفيديو والموسيقى أثناء تصفح التطبيق، كما يمكن إضافة مقاطع فيديو موسيقية مفضلة إلى قوائم التشغيل لمشاهدتها مرة أخرى، بالإضافة إلى الاستماع إلى أشرطة الفيديو والموسيقى فى الخلفية أثناء استخدام تطبيقات أخرى.

سيريانيوز