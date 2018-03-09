يعمل "انستغرام" على إضافة ميزة Portrait Mode التي تحاكي طريقة التصوير بالكاميرا الاحترافية.

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ورصد موقع "تك كرانش" الأمريكى الميزة الجديدة والتي تحاكى طريقة التصوير بالكاميرا الاحترافية، عن طريق تمويه الخلفية، لتسليط الضوء على العنصر الرئيسي بالصورة.

وقال موقع Phonearena الهندى، أن هذه الميزة الجديدة اكتسبت شعبية كبيرة بعد إطلاقها بكاميرا هواتف أيفون الجديدة، إلا أنها متاحة ببعض هواتف اندرويد أيضا، وعلى رأسها جلاكسي نوت 8 وجوجل بكسل 2.

ومن المقرر أن تكون Portrait Mode عند إطلاقها إحدى عدة مزايا سيطلقها التطبيق على الكاميرا وعلى رأسهاBoomerang، والتي تتيح للمستخدمين تسجيل فيديو قصير سريع، بالإضافة إلى ميزةHyperlapse الشهيرة.

سيريانيوز