رفعت شركة "بلاك بيري" دعوى قضائية ضد كل من "فيسبوك" و "انستغرام" وتطبيق"واتس أب" بتهمة انتهاك سبع براءات اختراع.

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وقال موقع gsmarena، ان "بلاك بيري" تطالب بتعويضات مادية تشمل تعزيز الأضرار الناجمة عن التعدي المتعمد، حيث تدعي "بلاك بيري" أن "فيسبوك" والتطبيقات التابعة له قد أنشأوا تطبيقات مراسلة تنتهك براءات اختراع "بلاك بيري" التي تشمل الأمان، ميزات واجهة المستخدم، تحديثات حالة كفاءة البطارية ودمج رسائل الهاتف في الألعاب.

و قدمت "بلاك بيري" بياناً بعد الدعوى القضائية أوضحت فيه أنه نظرًا لأنها شركة رائدة في مجال الأمن على الانترنت ورائدة في مجال البرمجيات، فإن "فيسبوك" و"إنستاجرام" و"واتساب" يمكن أن يصبحوا شركاء في مسيرتهم نحو مستقبل متصل بشكل آمن. إلا أن لديهم ادعاءات قوية بأن "فيسبوك" قد انتهكت حقوق ملكيتهم الفكرية، وأن لديهم التزام تجاه مساهمهم بالسعي للحصول على الانصاف القانوني المناسب.

وكانت "بلاك بيري" من رواد صناعة الهواتف الذكية؛ لكنها تعثرت بعد دخول "آبل" وهواتف أندرويد إلى السوق. وذلك حتى تحولت الشركة لاستخدام نظام أندرويد، وتعاقدت في وقت لاحق مع TCL لتصنيع أجهزة بلاك بيري تعمل بنظام أندرويد والتي ستركز على ميزات الأمن.

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