لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم، يوم الجمعة، بتفجير استهدف حشوداً تجمعت لإحياء ذكرى في العاصمة الأفغانية كابول.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي ، قوله ان " شرطيا وستة مدنيين قتلوا وأصيب سبعة مدنيين حينما تم إيقاف الانتحاري عند نقطة تفتيش."

وأضاف رحيمي أن "المفجر كان يستهدف فيما يبدو حشودا تجمعت لإحياء الذكرى السنوية لوفاة عبد العلي مزاري الذي قتلته حركة طالبان عام 1995".

ولم تعلن أي جهة حتى اللحظة تبني التفجير.

وكانت جماعة موالية لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات على مساجد للشيعة وتجمعات للهزارة لكن كثيرا من مسؤولي الأمن في أفغانستان والغرب يشككون في أن الجماعة تعمل بمفردها.

ولقي عشرات حتفهم في كانون الأول الماضي، بهجوم انتحاري على مركز ثقافي شيعي أعلن (داعش) المسؤولية عنه، وسبقه بشهرين مقتل 72 على الأقل في هجومين على مسجدين.

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