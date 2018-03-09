قالت منظمة "الصحة العالمية"، يوم الجمعة، إنه تم التحقق من 67 هجوماً على منشآت صحية في سوريا خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير قوله "تم التحقق من نحو 67 هجوما على منشآت صحية وعاملين في المجال الطبي في سوريا في كانون الثاني و شباط من العام الجاري، وهو ما يعادل نصف الهجمات خلال العام الماضي بأكمله".

ووصف المتحدث تلك الهجمات بأنها "غير مقبولة".

واضاف ليندماير "تم التحقق من وقوع 39 هجوما على منشآت صحية وسيارات إسعاف ومستودعات في شباط، 28 منها في الغوطة الشرقية و10 في إدلب وهجوم في حمص".

ونددت الأمم المتحدة في كانون الثاني الماضي، بالهجمات التي طالت مراكز صحية ومشافي في ادلب وحلب، وكشفت انه وقع 16 اعتداء على الأقل على المنشآت الصحية خلال كانون الاول الماضي وحده، بينما شهد العام 2017 ، 112 هجوما موثقا على منشآت صحية في سوريا .

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