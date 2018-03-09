اقترحت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة على واشنطن، يوم الجمعة، تنفيذ القرارات الدولية حول سوريا بشكل مشترك، داعية إياها إلى وقف تحريض المسلحين من "جبهة النصرة" الذين يستخدمون المدنيين كدروع.

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ونقلت وكالة (نوفوستي) عن السفارة الروسية، "لنعمل ما لم تنجح الولايات المتحدة في تحقيقه في الرقة والموصل وخاصة ضمان الممرات الإنسانية ودعم القافلات الأممية وإجلاء المدنيين".

ولا تزال الرقة تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من التحالف الدولي، وسط مناشدات بإدخال قوافل مساعدات انسانية للمدينة التي شهدت دماراً كبيراً في بناها التحتية.

وجاء التصريح الروسي رداً على تعليق المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت حيث دعت فيه موسكو لـ"مراعاة التزاماتها الدولية" و"وقف قصف المدنيين في سوريا".

وتواجه روسيا اتهامات من المعارضة ودول تدعمها، باستهداف المدنيين ومراكز صحية ومدارس في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في سوريا.

وكانت روسيا أعلنت بدء هدنة انسانية يومية منذ 27 شباط الماضي في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات, فيما يرفض مسلحي الغوطة الخروج, متعهدين بمواصلة القتال.

سيريانيوز