قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، يوم الجمعة، إن قافلة المساعدات الإنسانية عبرت باتجاه دوما في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق للدخول إلى المنطقة.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قولها ان " قافلة إغاثة تضم 13 شاحنة عبرت الجبهة ودخلت الغوطة الشرقية باتجاه دوما لتسليم مساعدات غذائية للمنطقة المحاصرة".

وأضافت اللجنة الدولية ان القافلة تضم 13 شاحنة تحمل إمدادات غذائية لم يتسن تسليمها يوم الاثنين حينما أوقفت قافلة سابقة تنزيل حمولتها وغادرت المكان بسبب استمرار القتال.

ودخلت يوم الاثنين قافلة المساعدات الإنسانية عبر معبر الوافدين لمناطق لغوطة الشرقية التي يسيطر عليها المسلحون في ظل وقف إطلاق نار يتخطى هدنة الساعات الـ5 , الا ان مسؤول اممي كشف ان السلطات السورية سحبت مستلزمات طبية من القافلة المخصصة لمدينة دوما.

واضطرت قافلة المساعدات الاممية التي أرسلت الاثنين الى الغوطة الشرقية لمغادرة المنطقة قبل إتمام إفراغ كامل محتوياتها, بسبب عمليات القصف.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر, أعلنت يوم الخميس, انه تم تأجيل إيصال قافلة المساعدات الإنسانية المخصصة للغوطة الشرقية بريف دمشق كان مقرر دخولها.

وأرسلت الأمم المتحدة, يوم الثلاثاء, رسالة للنظام السوري, تطالبه فيها بالالتزام بقرار الهدنة من اجل إيصال المساعدات الانسانية المقرر ايصالها الى منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق يوم الخميس.

وهذه المساعدات الانسانية هي الأولى التي دخلت إلى المنطقة منذ شن الجيش النظامي حملة ضارية على الغوطة منذ منتصف شباط.

وتواجه منطقة الغوطة, الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة, ازمة انسانية خانقة, جراء الحصار المفروض عليها, بالتزامن مع حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي على المنطقة, في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات, الامر الذي ادى الى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين.

ووضعت روسيا منذ ايام هدنة انسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وافساح المجال لإدخال المعونات.

وجاءت الهدنة الروسية، بعد مشروع قرار اعتمده مجلس الامن في 24 شباط الماضي بالإجماع، ونص على وقف اطلاق النار في سوريا وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.

سيريانيوز