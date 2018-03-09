تجدد استهداف محيط العاصمة، يوم الجمعة، بالقذائف التي تسبب بأضرار مادية دون وقوع اصابات.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق قوله، ان " إرهابيي تنظيم (جبهة النصرة) والتنظيمات المنضوية تحت زعامته والمنتشرة في عدد من مناطق الغوطة الشرقية استهدفت بـ 5 قذائف مشفى البيروني الجامعي وبقذيفتين منازل المدنيين في ضاحية الأسد السكنية ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المشفى ومنازل المواطنين."

وكان 3 مواطنين بينهم امرأة أصيبوا يوم الخميس بجروح ووقعت أضرار مادية في المنازل والممتلكات نتيجة سقوط 18 قذيفة على مشفيي الشرطة والبيروني ومدينة جرمانا ومنطقة القزاز وحارة اليهود وركن الدين الشيخ ابراهيم وحي القابون ابو جرش ومحيط كراج العباسيين.

ويستمر مشهد سقوط القذائف على العاصمة ومحيطها بشكل يومي, حيث سقط امس عدد من الجرحى فضلا عن حدوث اضرار مادية نتيجة قذائف توزعت في عدة مناطق بدمشق وريفها.

ويأتي إطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لإطلاق القذائف على العاصمة, وسط معارك عنيفة, حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم وانتزاع عدة مزارع وقرى وبلدات..

وجاء استهداف دمشق ومحيطها بالقذائف، رغم دخول هدنة قررها مجلس الأمن مساء السبت 24 شباط حيز التنفيذ، نصت على وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي للجرحى من المناطق المحاصرة.

سيريانيوز