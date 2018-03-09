قدم رئيس "الائتلاف الوطني"المعارض رياض سيف يوم الجمعة، استقالته بسبب تدهور وضعه الصحي مؤخرا.

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ونقلت وسائل اعلام عن سيف قوله في رسالة وجهها للهيئة العامة للائتلاف، "لقد ساء وضعي الصحي في الفترة الأخيرة، ولم أعد قادرا على القيام بواجباتي في رئاسة الائتلاف".

وأضاف سيف"أقدم لكم استقالتي من رئاسة الائتلاف، آملا أن توفقوا باختيار رئيس جديد، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في مهمتهم".

وكانت الهيئة العامة للائتلاف انتخبت رياض سيف، في ايار من العام 2017، رئيسا سادسا خلفا لأنس العبدة .

من جهته، اكد مسؤول الدائرة الإعلامية في الائتلاف، أحمد رمضان، في تغريدة له على صفحته الرسمية في "تويتر"، أن "سيف غلبه المرض، فقرر أن يتنحى عن رئاسة الائتلاف الوطني السوري".

من ناحيته، علق رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، على القرار قائلا "حضورك يعني لنا الكثير واثقون أن استقالتك من رئاسة الائتلاف لن تجعلك تغيب عن ساحة العمل الوطني لتحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والعدالة والكرامة والتي طالما سعيت وناضلت من أجل تحقيقها ودفعت ثمنا غاليا في سبيلها".

واعتبر رياض سيف الرئيس السادس للائتلاف المعارض والذي تناوب على رئاسته العديد من الشخصيات المعروفة وهم معاذ الخطيب وأحمد الجربا وهادي البحرة وخالد خوجة وأنس العبدة.

يشار أن رياض سيف من مواليد مدينة دمشق 1946، حقق نجاحًا في مجال الصناعة بعد تركه مقاعد الدراسة في كلية العلوم، وانتخب عضوًا في مجلس الشعب دورتين متتاليتين في تسعينيات القرن الفائت.

وهو يعد من أبرز الوجوه في المعارضة السورية، إذ اعتقله النظام مرتين وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات. ورفض سيف عدة مرات الترشح لمنصب رئيس الائتلاف لـ"أسباب صحية"، ولكنه استجاب أخيرا لدعوات عدد كبير من أعضاء الائتلاف للترشح.

سيريانيوز