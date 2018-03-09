أفادت تقارير، يوم الجمعة، إن عشرات المدنيين مع عدد من المسلحين سيغادرون الغوطة الشرقية عبر المعبر الآمن في مخيم الوافدين.

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وقالت التقارير إن عشرات المدنيين سيخرجون من الغوطة إضافة إلى 13 مسلحا سلموا أنفسهم وذلك من خلال الممر الآمن المحدد المؤدي إلى مخيم الوافدين.

وأضافت التقارير ان مسلحين تابعين لـ"جيش الإسلام" سيخرجون من الغوطة الشرقية عبر معبر مخيم الوافدين إلى إدلب، فضلا عن تمديد ساعات الهدنة لهذا اليوم.

وبينت التقارير أن الخروج سيكون من مزارع دوما إلى نقطة الكشف الأولي وصولا إلى معبر مخيم الوافدين ومن بعدها إلى ادلب.

وتمكن منذ تخصيص الممر الآمن في مخيم الوافدين في 27 شباط الماضي، طفلان فقط من العبور لخارج الغوطة، وسط اتهامات للمسحلين بمنع المدنيين من الخروج.

ومن جانبها، قالت وكالة (سانا) الرسمية ان سيارات تقل مدنيين تعرضت لإطلاق النار، أثناء محاولتهم الخروج من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني الذي تم افتتاحه من جسرين باتجاه المليحة.

وتواردت يوم الخميس، أنباء بأن التنظيمات المسلحة استهدفت بالرصاص سيارات تقل مدنيين لدى محاولتها مغادرة جسرين.

وخصص الجيش النظامي, يوم الخميس, ممراً جديداً لإجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية بريف دمشق عبر طريق جسرين المليحة.

وتم سابقاً إعداد ممر إنساني للخروج من الغوطة الشرقية إلى منطقة "مخيم الوافدين" بغية عبور المدنيين بمساعدة منظمة الهلال الأحمر السوري, بموجب الهدنة التي وضعتها روسيا ومدتها 5 ساعات, وسط انباء عن استهداف الممر برصاص القنص والقذائف عدة مرات.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات, فيما يرفض مسلحي الغوطة الخروج, متعهدين بمواصلة القتال.

سيريانيوز