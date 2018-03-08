ارسنال يسقط الميلان على ملعبه ويضع قدماً بربع نهائي الدوري الاوروبي اخبار الرياضة شارك

وضع أرسنال الإنكليزي قدماً في ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ" يوم الخميس بفوزه ذهاباً على ميلان 2-صفر في ملعب سان سيرو.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل كل من الأرميني هنريك مخيتاريان (15) والويلزي آرون رامسي (45) هدفي أرسنال.



وفي مباراة أخرى، انتصر أتليتكو مدريد الإسباني على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بثلاثية نظيفة سجلها كل من ساوؤل نيغيز (22) والبرازيلي دييغو كوستا (47) وكوكي (90).



وانتصر ليون الفرنسي خارج أرضه على حساب سسكا موسكو الروسي بهدف سجله البرازيلي مارسيلو أنتونيو في الدقيقة 68.



وتعرض بروسيا دورتموند الألماني للهزيمة على أرضه أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي 1-2.



وسجل اللاعب فالون بيرايشا (من ركلة جزاء في الدقيقة 49 و56) ثنائية الفريق النمساوي فيما سجل أندريه شورله (62) هدف دورتموند الوحيد. سيريانيوز 2018-03-08 18:56:15 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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