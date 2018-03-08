قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، بأن الولايات المتحدة أسست 20 قاعدة في شمال سوريا، وسأل واشنطن حول ما إذا كانت تحشد قواتها في المنطقة ضد تركيا.

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ونقلت وكالة الاناضول عن اردوغان، قوله إن "الولايات المتحدة أسست في الشمال السوري 20 قاعدة وأرسلت إلى تلك المنطقة أسلحة وذخائر كثيرة عبر 5 آلاف شاحنة وألفي طائرة شحن".

وأضاف أردوغان "لماذا تحشدون كل هذه الأسلحة في الشمال السوري، ما دمتم تقولون إنكم طهرتم المنطقة من داعش، هل تحشدون هذه الأسلحة كي تستخدموها ضدّنا؟".

واشار اردوغان الى أن القوات التركية تمكنت، في إطار عملية "غصن الزيتون"، التي تنفذها في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية، من تحييد 3 آلاف و89 إرهابيا.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي تحاربه على مدار سنوات عديدة.

وتنفذ القوات التركية، منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي وبالتعاون مع فصائل ما يسمى بـ"الجيش السوري الحر" المعارض للحكومة السورية، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا ملموسا بسبب عدة قضايا شائكة على رأسها دعم واشنطن للمسلحين الأكراد في سوريا.

كما تدهورت العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة بعد رفض السلطات الأمريكية ترحيل المعارض والداعية التركي، فتح الله غولن، المقيم منذ عدة سنوات في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري على السلطة في تركيا عام 2016.