افادت معلومات متطابقة من مصادر عدة يوم الخميس عن وقوع انفجارين في الحي الغربي لمدينة القامشلي في محافظة اللاذقية.

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واشارت المعلومات الى ان الانفجارين تما بعبوتين ناسفتين وضعتا في حاوية للقمامة واستهدفا الحي الغربي في المدينة في محيط مدرسة حطين شارع عامودة ما أدى إلى أضرار مادية في المكان

بدورها, قالت مصادر معارضة ان الانفجارين استهدفا سيارة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية.

وشهد الحي الغربي في القامشلي في إقليم الجزيرة، تفجير سيارة نوع نيسان، في 9 شباط الماضي وأودى بحياة أربعة أشخاص .

واصدرت هيئة الداخلية في حكومة الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة, اواخر الشهر الماضي, قراراً ينص على منع استيراد السيارات من خارج الإقليم, وذلك عقب تفجير السيارة.

و أعلن الأكراد في آذار عام 2016 النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم التي قسموها إلى ثلاثة أقاليم هي الجزيرة (محافظة الحسكة، شمال شرق) والفرات (شمال وسط، تضم أجزاء من محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة) وعفرين (شمال غرب، تقع في محافظة حلب).