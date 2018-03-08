كشفت أنقرة، يوم الخميس، ان عملية "غصن الزيتون" التي تنفذها قوات تركية مع فصائل "الجيش الحر" المعارضة شمال سوريا، تنتهي في أيار القادم.

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ونقلت وسائل اعلام عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله أن "عملية (غصن الزيتون) ستنتهي مع حلول شهر ايار القادم".

واضاف جاويش أوغلو أن " تركيا والحكومة المركزية العراقية في بغداد ستنفذان عملية مشتركة ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق"، لافتاً الى ان "العملية العابرة للحدود قد تبدأ بعد إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في ايار المقبل."

وكانت تركيا بدأت عملية عسكرية بمشاركة "الجيش الحر" المعارض، باسم "غصن الزيتون" شمال سوريا منذ 20 كانون الثاني الماضي، وأعلنت أن العملية تستهدف مسلحي "وحدات حماية الشعب الكردي" السورية (YPG)، المدعومة من الولايات المتحدة، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD)، اللذين تعتبرهما تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني التركي (PKK)، وتصنفهم جميعا كـ"تنظيمات إرهابية".

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