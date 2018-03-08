افادت وكالة (سانا), يوم الخميس, ان التنظيمات المسلحة استهدفت بالرصاص سيارات تقل مدنيين لدى محاولتها مغادرة جسرين, عقب تخصيص ممر انساني جديد عبر طريق جسرين – المليحة.

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ونقلت وكالة (سانا) عن الضابط المشرف على الممر قوله انه “تم إنشاء ممر في محيط منطقة جسرين من اجل خروج المدنيين من الغوطة باتجاه المليحة وذلك بعد التواصل معهم من قبل وجهاء الغوطة, الا ان المجموعات الإرهابية منعتهم من المغادرة لاتخاذهم دروعا بشرية وإعاقة إنجاز المصالحة في المنطقة”.

وأضاف المشرف على الممر انه “تم اتخاذ جميع الاجراءات وحاليا سيارات الاسعاف والنقل العامة جاهزة لنقل المدنيين وتأمين جميع احتياجاتهم إضافة إلى تسوية أوضاع المسلحين بعد تسليم سلاحهم”.

وخصص النظام السوري, يوم الخميس, ممراً جديداً لإجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية بريف دمشق عبر طريق جسرين المليحة.

وتم سابقاً إعداد ممر إنساني للخروج من الغوطة الشرقية إلى منطقة "مخيم الوافدين" بغية عبور المدنيين بمساعدة جمعية الهلال الأحمر السوري, بموجب الهدنة التي وضعتها روسيا ومدتها 5 ساعات, وسط انباء عن استهداف الممر برصاص القنص والقذائف عدة مرات.

ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات, فيما يرفض مسلحي الغوطة الخروج, متعهدين بمواصلة القتال.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر في 24 شباط الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم.