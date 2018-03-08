أصيب مواطن, يوم الخميس, جراء سقوط قذيفة صاروخية في محيط كشكول بريف دمشق.

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وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحات التواصل الاجتماعي, ان قذيفة صاروخية انفجرت في محيط كشكول- جرمانا, ما اسفر عن اصابة شخص وحدوث اضرا مادية.

واشارت المصادر الى ان قذيفة صاروخية انفجرت في محيط كراج العباسيين بدمشق .

ويستمر مشهد سقوط القذائف على العاصمة بشكل يومي حيث سقط عدد من الجرحى فضلا عن حدوث اضرار مادية نتيجة قذائف توزعت في عدة مناطق بدمشق وريفها.

ويأتي إطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لإطلاق القذائف على العاصمة, وسط معارك عنيفة, حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم وانتزاع عدة مزارع وقرى وبلدات..

وجاء استهداف دمشق ومحيطها بالقذائف، رغم دخول هدنة قررها مجلس الأمن مساء السبت 24 شباط حيز التنفيذ، نصت على وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي للجرحى من المناطق المحاصرة.