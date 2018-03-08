أعلن قائد عسكري في تحالف يدعم النظام السوري, يوم الخميس, ان الجيش النظامي تمكن فعلياً من تقسيم الغوطة الشرقية بريف دمشق لقسمين, في حين نفى "فيلق الرحمن" ذلك.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأكد القائد العسكري, الذي طلب عدم نشر اسمه, لوكالة (رويترز), "تقريرا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر في وقت متأخر ليل الأربعاء أن الغوطة الشرقية انقسمت فعليا إلى شطرين".

من جهته, نفى وائل علوان المتحدث باسم "فيلق الرحمن", إحدى جماعات المعارضة الرئيسية في الغوطة , هذا الأمر.

وتواجه منطقة الغوطة, الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة, حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي على المنطقة, في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات,الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين .

وتمكن الجيش النظامي خلال المعارك من استعادة عدة مزارع وقرى من الغوطة, فيما يسعى للسيطرة على مسرابا في محاولة منه شطر الغوطة الى قسمين وتأمين ممر آمن لأهالي الغوطة الهاربين من المسلحين.

وتأتي تحركات النظامي في وقت أفادت فيه مصادر حقوقية انه تم استقدام تعزيزات عسكرية للمشاركة في معركة الغوطة، وسط تقديرات بأن النظامي انتزع السيطرة على نحو 45% من المنطقة.

ووضعت روسيا منذ ايام هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر في 24 شباط الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم.