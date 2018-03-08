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إصابة امرأة اثر سقوط قذائف في جباب بريف درعا
الاخبار المحلية

سقطت قذائف، يوم الخميس، على بلدة جباب بريف درعا الشمالي، وادت لإصابة امرأة بجروح.


 

 

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اضـغـط هـنا

 

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة درعا، قوله  أن "امراة أصيبت بجروح نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بـ 4 قذائف على بلدة جباب بريف درعا الشمالي".

وشهدت مدينة درعا وريفها الشمالي مؤخراً استهدافا متكرراً بالقذائف، ادت لإصابات واضرار مادية.

يشار الى ان استهداف درعا وريفها بالقذائف، يأتي رغم اعتماد مجلس الأمن قراراً مساء السبت 24 شباط الماضي، يقضي بوقف اطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوماً، ، بعد التوافق على التعديلات التي كان يطالب بها الجانب الروسي.

سيريانيوز
2018-03-08 09:18:03
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