سقط ضحايا, يوم الخميس, في تواصل العمليات العسكرية التركية على عفرين بريف حلب وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت منذ 20 كانون الثاني الماضي, في وقت اعلنت تركيا عن استعادة مركز بلدة جنديرس.

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وذكرت وسائل اعلام كردية ان "الجيش التركي قصف بالقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ مدينة عفرين مما أدى إلى مقتل ثلاثة أطفال من عائلة واحدة ,وإصابة والدتهم مع طفلها الآخر ".

واشارت المصادر الى ان الجيش التركي استهدف مركز منطقة جندريسة و جبل ليلون “جبل الأحلام” التابعة لناحية شروا جنوب عفرين، وقرية ترندة التابعة لمدينة عفرين بالمدافع.

ولفتت المصادر الى وقوع معارك بين الجيش التركي والفصائل الكردية ما بين قريتي معرسكة وكفر جنة التابعة لناحية شرا بعفرين.

من جهتها, اعلنت وكالة (الاناضول) ان الجيشين التركي و "الحر" سيطرا على مركز بلدة جنديرس جنوبي غربي عفرين , وسط استمرار الاشتباكات في بعض النقاط فيها.

وبحسب الجيش التركي, فان 3055 إرهابيًّا قتلوا منذ انطلاق عملية غصن الزيتون في عفرين

وفي سياق متصل, اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ بدء عملية عفرين ولغاية اليوم وصل الى 3089.

وكانت الحكومة التركية اعلنت في وقت سابق اليوم انه من المقرر انهاء عملية "غصن الزيتون" في ايار المقبل.

وقرر مقاتلون اكراد امس الانتقال من شرق الفرات الى عفرين للتصدي للحملة التركية , حيث طالبت تركيا واشنطن بالتدخل ومنع إرسالهم لعفرين.

وتشن تركيا منذ الـ20 من كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في عفرين باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

واسفرت الحملة على عفرين عن سقوط ضحايا, حيث تعلن تركيا ان عملياتها لاتستهدف المدنيين, فيما تتحدث وسائل اعلام كردية عن سقوط مدنيين نتيجة القصف.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن امس ان قوات "غصن الزيتون" تمكنت من استعادة 700 كيلو متر مربع في عفرين بريف حلب, من قبضة الفصائل الكردية.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الإرهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد إلى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" أنقرة من امتداد العمليات التركية.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر السبت قبل الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم, إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.