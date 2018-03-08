دعت الإدارة الذاتية في مقاطعة عفرين, يوم الخميس, الامم المتحدة الى إرسال لجان مختصة الى المنطقة بريف حلب لتقصي الحقائق واللقاء بالمدنيين.

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ودعت الادارة, في بيان لها, نشرته وسائل اعلام كردية, الأمم المتحدة إلى "اتخاذ موقف حيادي تجاه ما يجري في عفرين".

ودان البيان "الهجمات التي تشنها تركيا على مدينة عفرين واتهام الإدارة الذاتية في عفرين بعدم السماح للمدنيين الخروج من المنطقة ".

واتهم البيان تركيا بعدم الالتزام بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص وقف الأعمال القتالية في سوريا .

واشار البيان الى ان الهجوم التركي زاد بعد القرار الامي , حيث تم قتل أكثر من 60 طفلاً وأعداداً من النساء وكبار السن ", منذ بدء قرار الهدنة.

وكانت الادارة الذاتية في عفرين اعلنت , يوم الاربعاء, ان الحملة العسكرية التي يشنها الجيش التركي على المنطقة بريف حلب تمت باتفاق مع القوات الروسية.

وقرر مقاتلون اكراد امس الانتقال من شرق الفرات الى عفرين للتصدي للحملة التركية , حيث طالبت تركيا واشنطن بالتدخل ومنع إرسالهم لعفرين.

وتشن تركيا منذ الـ20 من كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في عفرين باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

واسفرت الحملة على عفرين عن سقوط ضحايا, حيث تعلن تركيا ان عملياتها لاتستهدف المدنيين, فيما تتحدث وسائل اعلام كردية عن سقوط مدنيين نتيجة القصف.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن امس ان قوات "غصن الزيتون" تمكنت من استعادة 700 كيلو متر مربع في عفرين بريف حلب, من قبضة الفصائل الكردية.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الإرهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد إلى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" أنقرة من امتداد العمليات التركية.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر السبت قبل الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم, إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.