اعلن مصدر عسكري, يوم الخميس, ان الجيش النظامي أعطى مهلة لمسلحي مسرابا بالغوطة الشرقية بريف دمشق لتسليم البلدة, قبيل انقضاء مهلة الـ5 ساعات التي حددتها روسيا .

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واشار المصدر, في تصريح لقناة (روسيا اليوم), الى ان الجيش النظامي "سيقوم بعمل عسكري ضد المسلحين بمسرابا في حال انقضاء مهلة الهدنة ولم يسلموا البلدة".

وتشهد الغوطة الشرقية في هذه الأثناء، هدنة إنسانية لمدة 5 ساعات, من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، هدفها تمكين المدنيين من مغادرة مناطق القتال.

وجاء ذلك عقب اعلان قائد عسكري في تحالف يدعم النظام السوري, ان الجيش النظامي تمكن فعلياً من تقسيم الغوطة الشرقية بريف دمشق لقسمين, في حين نفى "فيلق الرحمن" ذلك.

وتواجه منطقة الغوطة, الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة, حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي على المنطقة, في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات,الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين .

وتمكن الجيش النظامي خلال المعارك من استعادة عدة مزارع وقرى من الغوطة, فيما يسعى للسيطرة على مسرابا في محاولة منه شطر الغوطة الى قسمين وتأمين ممر آمن لأهالي الغوطة الهاربين من المسلحين.

وتأتي تحركات النظامي في وقت أفادت فيه مصادر حقوقية انه تم استقدام تعزيزات عسكرية للمشاركة في معركة الغوطة، وسط تقديرات بأن النظامي انتزع السيطرة على نحو 45% من المنطقة.

ووضعت روسيا منذ ايام هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات, فيما يرفض مسلحي الغوطة الخروج, متعهدين بمواصلة القتال.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر في 24 شباط الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم.