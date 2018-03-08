سقطت قذائف, يوم الخميس, على مناطق بدمشق وريفها, مما ادى الى اصابة شخصين في مدينة جرمانا ومشفى الشرطة بحرستا.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر بقيادة الشرطة قوله ان "التنظيمات الارهابية استهدفت بـ 3 قذائف مدينة جرمانا ومشفى الشرطة في حرستا, ما اسفر عن اصابة شخصين ".

من جهتها, ذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحات التواصل الاجتماعي, ان قذيفة صاروخية انفجرت في محيط كشكول- جرمانا, ما اسفر عن اصابة شخص وحدوث اضرا مادية.

واشارت المصادر الى ان قذائف سقطت في في محيط كراج العباسيين ودق الشوك والقشلة بالمدينة القديمة و باب شرقي في دمشق .

ويستمر مشهد سقوط القذائف على العاصمة بشكل يوميو حيث سقط امس عدد من الجرحى فضلا عن حدوث اضرار مادية نتيجة قذائف توزعت في عدة مناطق بدمشق وريفها.

ويأتي إطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لإطلاق القذائف على العاصمة, وسط معارك عنيفة, حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم وانتزاع عدة مزارع وقرى وبلدات..

وجاء استهداف دمشق ومحيطها بالقذائف، رغم دخول هدنة قررها مجلس الأمن مساء السبت 24 شباط حيز التنفيذ، نصت على وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي للجرحى من المناطق المحاصرة.