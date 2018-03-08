هدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان, يوم الخميس, بالرد في حال ثبت استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن لو دريان مطالبته روسيا وإيران مجددا "باستخدام نفوذهما على سوريا لضمان احترامها قرار الأمم المتحدة الداعي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما."

ولم يوضح الوزير الفرنسي كيفية الرد في حال ثبت استخدام الكيماوي بسوريا

وسبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدد الشهر الماضي بأن بلاده ستوجه ضربات إذا استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في الصراع السوري, لكنه أوضح أنه لم ير أي أدلة على ذلك.

واتهمت المعارضة السورية الجيش النظامي بشن هجمات كيماوية على مناطق لاسيما بالغوطة, تلا ذلك اعلان مصادر دبلوماسية بأن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بدأت تحقيقاً في هذه الهجمات, في حين ينفي النظام عدة مرات امتلاكه أي اسلحة كيماوية , متهماً إرهابيين باستخدامها.

واتخذت عدد من الدول الغربية موقفاً متشدداً حيال النظام السوري, بعد توارد الاتهامات حول شنه هجمات كيماوية في سوريا, حيث وعدت بريطانيا بشن غارات ضد السلطات السورية إذا اكتشف تورطها في ذلك, كما دعت واشنطن الى معاقبة النظام في حال ثبت استخدامه لهذا السلاح.

وانضمت سوريا إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

يشار الى ان مجلس الامن الدولي اعتمد بالاجماع في شباط الماضي مشروع قرار حول الهدنة في سوريا لمدة 30 يوم, مستثنياً تنظيمي "داعش" و "النصرة".