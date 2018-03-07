دقيقتان كانتا كافية ليوفنتوس لانتزاع بطاقة التأهل من ملعب توتنهام بدوري الابطال اخبار الرياضة شارك

نجح يوفنتوس الايطالي في العودة ببطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه توتنهام الانكليزي على ملعب ويمبلي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون (39) هدف توتنهام، والارجنتينيان غونزالو هيغواين (64) وباولو ديبالا (66) هدفي يوفنتوس.



وكان الفريقان تعادلا 2-2 ذهابا في تورينو في 13 شباط الماضي.



وحقق يوفنتوس ما عجز عنه في تورينو عندما تقدم بهدفين نظيفين قبل ان يعود الفريق اللندني ويسجل هدفين منتزعا تعادلا ثمينا اعطاه افضلية في مباراة الاياب التي بدأها بقوة وافتتح التسجيل وكان بامكانه زيادة الغلة اكثر من مرة قبل ان يقلب عليه يوفنتوس الطاولة بهدفين بنكهة ارجنتينية من فرصتيه الاوليين في المباراة وفي مدى دقيقتين و49 ثانية.



ونجح سون في هز شباك بوفون عندما استغل كرة عرضية من داخل المنطقة لترايبيير تابعها بيمناه داخل المرمى (39).



وحرم سون بوفون من الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الـ50 في المسابقة ومعادلة انجاز الهولندي إدوين فان در سار، علما بان الرقم القياسي بحوزة الاسباني ايكر كاسياس (55 مباراة).



ولم تتغير الاحوال في الشوط الثاني وحافظ توتنهام على افضليته وكان بامكانه التعزيز، قبل ان يجري مدرب فريق "السيدة العجوز" ماسيميليانو أليغري تبديلين عندما دفع بالمدافعين الغاني كوادوو اساموا والسويسري ستيفان ليشتشتاينر على التوالي مكان لاعب الوسط الدولي الفرنسي بليز ماتويدي (60)، والمدافع الدولي المغربي المهدي بنعطية المصاب (62).



ونجح هيغواين في ادراك التعادل عندما استغل كرة رأسية للدولي الالماني سامي خضيرة من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لليشتشتاينر من الجهة اليمنى فتابعها بيمناه على يسار الحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس (64).



ومنح ديبالا التقدم ليوفنتوس عندما تلقى كرة بينية خلف الدفاع من مواطنه هيغواين فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة منفردا بلوريس قبل ان يسددها قوية بيسراه في الزاوية اليسرى البعيدة (66).



وضغط توتنهام بقوة في الدقائق الاخيرة بحثا على التعادل على الاقل لفرض التمديد، وكانت الفرصة الابرز لسون بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (83)، ورأسية لهاري كاين ارتطمت بالقائم الايمن وسقطت على خط المرمى قبل ان يشتتها بارزالي (90). سيريانيوز 2018-03-07 20:15:16 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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