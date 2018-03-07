عاود سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق, يوم الاربعاء, انخفاضه, مقارنة باخر سعر له امس, حيث وصل الى 464 ليرة سورية ..

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 467 ليرة للمبيع، و 464 ليرة للشراء.

وكان سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل امس الثلاثاء إلى 468 ليرة مبيع، و 465 ليرة شراء.