سقط قتلى وجرحى, يوم الاربعاء, جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الانفجار وقع عند قرب حاجز للشرطة الحرة عند المدخل الجنوبي لمدينة جرابلس بريف حلب , ما اسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين.

ونشرت المصادر مقطع فيديو يظهر المكان الذي وقع فيه التفجير بواسطة سيارة مفخخة, ومحاولات اسعاف المصابين.

كما نشرت صور للسيارة التي انفجرت في المنطقة.

من جهتها, نقلت "ديلي صباح" التركية عن مصادر محلية قولها ان أن الهجوم استهدف مخفرًا للشرطة في جرابلس, مما اسفر عن شرطي سوري وخمسة مدنيين".

وأشارت المصادر الى أن " بين الجرحى نساء وأطفال، إصابات ثلاثة منهم خطيرة".

من جانبها، قالت مصادر أمنية في جرابلس إن الدلائل الأولية تشير أن تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي يقف وراء الهجوم..

ولم تتبن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع في جرابلس.

وربط مراقبون بين الحملة العسكرية التي تشنها القوات التركية و "الجيش الحر" ضد الاكراد في عفرين, في اطار عملية ضمن "غصن الزيتون" , وبين تفجير اليوم، بينما لم يستبعد آخرون أن يكون بعض خلايا تنظيم الدولة هي المسؤولة عن التفجير.

وكانت قوات الشرطة والأمن العام في مدينة جرابلس والتي تم تدريبها في مدينة مرسين التركية باشرت عملها في المدينة بداية عام 2017، وهي المسؤولة عن ضبط الأمن في المدينة.

وساندت تركيا فصائل المعارضة في حربها بشمال سوريا, منذ 24 آب 2016, في اطار عملية "درع الفرات", ضد المقاتلين الأكراد وتنظيم "داعش", استطاعت استعادة السيطرة على العديد من القرى والبلدات, وتم الإعلان عن انتهاء العملية في أواخر آذار 2017.

يذكر أن مدينة جرابلس تعد المدينة الأولى التي سيطرت عليها فصائل "الجيش الحر" والقوات التركية خلال عملية "درع الفرات" وذلك بعد طرد مقاتلي "داعش" منها.