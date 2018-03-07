سقط ضحايا, يوم الأربعاء, في تواصل العمليات العسكرية التركية على عفرين بريف حلب وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت منذ 20 كانون الثاني الماضي, في وقت اعلنت تركيا عن حصيلة قتلى الاكراد منذ بدء الحملة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت وسائل اعلام كردية ان قتلى وجرحى من المدنيين سقطوا جراء قصف تركي طال ناحية ميدانكي وقرية ميسكة في جندريسة ومركز منطقة جندريسه

واشارت المصادر الى حدوث معارك بين المقاتلين الاكراد والجيش التركي في قريتي مشغلة وقطمة التابعة لناحية شرا بعفرين.

من جهتها, أفادت وكالة (الاناضول) ان" المدفعية التركية استهدفت مواقع للإرهابيين في منطقة عفرين شمالي سوريا، في إطار عملية “غصن الزيتون”.

وبحسب الوكالة, فان المواقع المستهدفة تقع غربي عفرين، المقابلة لولاية هاتاي جنوبي تركيا.

وتمكن الجيش التركي بالتعاون مع "الجيش الحر" من السيطرة على قريتي كفرجنة ومشعلة في عفرين , بحسب وسائل اعلام تركية.

وفي سياق متصل, أعلنت رئاسة الأركان التركية، تحييد 2940 إرهابيًا منذ انطلاق عملية “غصن الزيتون” ضد التنظيمات الإرهابية بمنطقة عفرين .

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن امس ان قوات "غصن الزيتون" تمكنت من استعادة 700 كيلو متر مربع في عفرين بريف حلب, من قبضة الفصائل الكردية.

وتشن تركيا منذ الـ20 من كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في عفرين باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الإرهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد إلى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" أنقرة من امتداد العمليات التركية.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر السبت قبل الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم, إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.