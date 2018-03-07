مانشستر سيتي يبلغ ربع نهائي دوري الابطال رغم الخسارة أمام بازل السويسري اخبار الرياضة شارك

تأهل مانشستر سيتي الانجليزي الى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم خسارته 1 / 2 أمام ضيفه بازل السويسري يوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر للبطولة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا واستفاد الفريق الانجليزي من فوزه 4 / صفر على بازل في مباراة الذهاب التي جرت خارج ملعبه الشهر الماضي، ليفوز 5 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.



تقدم سيتي بهدف مبكر عبر مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل محمد اليونسي لبازل في الدقيقة 17، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.



في الشوط الثاني، أضاف ميشيل لانج الهدف الثاني لبازل، ليمنح الفريق السويسري فوزا شرفيا على متصدر الدوري الانجليزي الممتاز، في لقائه الأخير بالبطولة. سيريانيوز 2018-03-07 19:58:42 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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