وصفت الامم المتحدة, يوم الاربعاء, عملية انزال الشحنات الإنسانية من الجو في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق بأنها "عديمة الجدوى".

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ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قوله في تصريحات صحفية, ان "هذا يتوقف على طبيعة المنطقة، وليست هذه الطريقة هي الأكثر فاعلية، ولا ينصح بتنفيذ مثل هذا عمليا في المناطق المكتظة بالمباني".

وأرسلت الأمم المتحدة, يوم الثلاثاء, رسالة للنظام السوري, تطالبه فيها بالالتزام بقرار الهدنة من اجل إيصال المساعدات الانسانية المقرر ايصالها الى منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق غدا الخميس.

ودخلت يوم الاثنين قافلة المساعدات الإنسانية عبر معبر الوافدين لمناطق لغوطة الشرقية التي يسيطر عليها المسلحون في ظل وقف إطلاق نار يتخطى هدنة الساعات الـ5 , الا ان مسؤول اممي كشف ان السلطات السورية سحبت مستلزمات طبية من القافلة المخصصة لمدينة دوما.

واضطرت قافلة المساعدات الاممية التي أرسلت الاثنين الى الغوطة الشرقية لمغادرة المنطقة قبل إتمام إفراغ كامل محتوياتها, بسبب عمليات القصف.

و هذه المساعدات الانسانية هي الأولى التي دخلت إلى المنطقة منذ شن الجيش النظامي حملة ضارية على الغوطة منذ منتصف شباط.

وتواجه منطقة الغوطة, الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة, ازمة انسانية خانقة, جراء الحصار المفروض عليها, بالتزامن مع حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي على المنطقة, في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات,الامر الذي ادى الى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين.

ووضعت روسيا منذ ايام هدنة انسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وافساح المجال لادخال المعونات.

وعن الوضع في عفرين, اشار فرحان الى ان " الأمم المتحدة تواجه مشاكل مع تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة".

واتجهت الخميس الماضي قافلة مساعدات إنسانية لمنطقة عفرين, الا ان مقاتلون اكراد اتهموا تركيا باستهداف القافلة براجمات صواريخ.

وتشن تركيا منذ الـ20 من كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في عفرين باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر السبت قبل الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم, إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة