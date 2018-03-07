قرر مقاتلون أكراد الانسحاب من شرق الفرات الى منطقة عفرين بريف حلب, لمواجهة الحملة العسكرية التي تشنها القوات التركية على المنطقة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأصدرت فصائل منضوية تحت سقف قوات "سوريا الديمقراطية", بياناً, نشرته وسائل اعلام كردية, جاء فيه بان القوات "ستنسحب من شرق الفرات على ان ترسل إلى عفرين ".

وتتضمن الفصائل“جيش الثوار، جبهة الأكراد، لواء الشمال الديمقراطي، مجلس إدلب العسكري”.

من جهته, طالبت تركيا الولايات المتحدة الامريكية بمنع ارسال المقاتلين الاكراد الى منطقة عفرين للتصدي للعمليات العسكرية التركية التي تشنها في هذه المنطقة.

وبين المتحدثت باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين "أجرينا اتصالاتنا الضرورية عبر القنوات الرسمية حول انتقال وحدات "حماية الشعب" الكردية الى عفرين، وننتظر من الولايات المتحدة التدخل ومنع إرسال التنظيم قوات من منبج إلى عفرين، وهذا حقنا الطبيعي".

ويواصل الجيش التركي, عملياته العسكرية في عفرين, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت منذ 20 كانون الثاني الماضي, حيث اعلنت الحكومة التركية ان نصف منطقة عفرين تقريبا باتت تحت سيطرة القوات التركية.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الإرهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد إلى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" أنقرة من امتداد العمليات التركية.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر السبت قبل الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم, إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.