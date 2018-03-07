اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني, يوم الأربعاء, على ضرورة تسريع الجهود لتطبيق وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

ونقلت وسال اعلام تركية عن مصدر في الرئاسة التركية ان "أردوغان و روحاني شددا خلال اتصال هاتفي ، على بذل بلديهما إلى جانب روسيا، جهودا مشتركة لتنفيذ وقف إطلاق النار في الغوطة".

وكان أردوغان اتصل هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين , يوم الثلاثاء, لمناقشة التطورات الأخيرة في الغوطة الشرقية , حيث اكدا على الأهمية الكبيرة للجهود التي تبذلها موسكو وأنقرة وطهران من أجل التطبيق الكامل للهدنة في الغوطة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي.

ويواصل الجيش النظامي عملياته العسكرية, في عدة مناطق بالغوطة الشرقية بريف دمشق حيث حقق تقدما كبيرا في الأيام الأخيرة ,وسط سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين جراء القصف الجوي و المدفعي.

وأقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 24 شباط الماضي مشروع قرار، مقدم من الحكومتين الكويتية والسويدية، يدعو لفرض هدنة في سوريا لمدة 30 يوماً، بعد التوافق على التعديلات التي كان يطالب بها الجانب الروسي.

ووضعت روسيا منذ ايام هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

وتتهم روسيا ومصادر موالية مقاتلي المعارضة بقصف الممر الذي خصصته لخروج المدنيين وعرقلة إيصال المساعدات ومنع خروج المدنيين من الغوطة ، ولكن المعارضة نفت ذلك, متهمة القوات النظامية بشن غارات على الغوطة خلال فترة الهدنة.