إصابة امرأتين بقذيفة على مدينة حلب الاخبار المحلية شارك

سقطت قذيفة, يوم الاربعاء, على مدينة حلب, ما ادى الى اصابة امرأتين بجروح.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب قوله ان " قذيفة صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية سقطت في محيط سوق الانتاج بحي بستان القصر, تسببت باصابة امرأتين بجروح والحاق اضرار مادية ببعض المنازل والممتلكات". وسبق ان تعرضت مناطق خاضعة لسيطرة النظامي في حلب للاستهداف بقذائف الهاون مصدرها مناطق سيطرة فصائل معارضة. واعتمد مجلس الامن في شباط الماضي مشروع قرار ، نص على وقف اطلاق النار في سوريا وايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي. سيريانيوز

2018-03-07 16:44:49 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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