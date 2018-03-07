أصيب عدة أشخاص بجروح, يوم الأربعاء, جراء سقوط قذائف متفجرة على عدة مناطق في دمشق وريفها.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية, عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق ,قوله أن "مواطن أصيب ووقعت أضرار مادية جراء سقوط 11 قذيفة هاون على مشفى البيروني ومحيطه ".

وأضاف المصدر أن "أضرار مادية وقعت جراء سقوط 4 قذائف صاروخية في محيط مشفى الشرطة ومدينة جرمانا ومساكن الشرطة ومخيم الوافدين".

من جهتها, ذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحات التواصل الاجتماعي, نقلا عن مصدر في قيادة الشرطة, ان 4 اشخاص اصيبوا بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية على منطقة القشلة بباب توما شرقي العاصمة .

كما سقطت قذائف صاروخية في محيط جناين الورد في حي القصاع ومحيط العباسيين بدمشق, بحسب المصادر.

وبحسب مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق, اشار الى اصابة شخص بقذيفة على حي النهضة بجرمانا, فيما سقطت اخرى في ذات المنطقة بمحيط دوار الباسل.

ولفت المصدر إلى أن 5 قذائف متفجرة سقطت على محيط ضاحية الأسد في حرستا بريف دمشق.

ويستمر مشهد سقوط القذائف على عدة مناطق في دمشق وريفها بشكل يومي حيث لقي أمس الثلاثاء عدة أشخاص وحتفهم وأصيب آخرون كما وقعت خسائر مادية جراء قذائف استهدفت باب توما وباب شرقي والدويلعة ومحيط مشفى تشرين ومعش الورور في دمشق و جرمانا في ريفها.

ويأتي إطلاق القذائف بالتزامن مع عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي على مناطق الغوطة والتي هي منصات لإطلاق القذائف على العاصمة, وسط معارك عنيفة, حيث تمكن النظامي من تحقيق تقدم وانتزاع عدة مزارع وقرى وبلدات..

وجاء استهداف دمشق ومحيطها بالقذائف، رغم دخول هدنة قررها مجلس الأمن مساء السبت 24 شباط حيز التنفيذ، نصت على وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي للجرحى من المناطق المحاصرة.