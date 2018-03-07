اعلن رئيس "هيئة التفاوض" المعارضة نصر الحريري, يوم الاربعاء, انه لايمكن السماح بتهجير مدنيي منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق بشكل قسري.

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وقال الحريري, في تصريحات لسكاي نيوز عربية, نشرها موقع "هيئة التفاوض" على صفحتها (تويتر), ان " أهلنا في الغوطة اتخذوا قرارهم بشكل واضح, أرض الغوطة لأهل الغوطة ولا يمكن السماح بالتهجير القسري الذي يخدم مصلحة ومخطط إيران أولاً ومن ثم مصلحة النظام".

وأضاف الحريري " بعدما تم الإتفاق على كامل تفاصيل خروج المقاتلين من منطقة الغوطة ، قام النظام بعرقلة تلك الجهود، فالإرهاب يستخدمه النظام فقط كذريعة ليس أكثر".

واردف الحريري : شاهدنا أكثر من مرة أن الدول التي تهتم فعلاً بوقف مايجري على الأرض، قد بادرت وتحركت دون انتظار قرار الأمم المتحدة".

وتواجه منطقة الغوطة, الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة, ازمة انسانية خانقة, جراء الحصار المفروض عليها, بالتزامن مع حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي على المنطقة, في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات,الامر الذي ادى الى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيينو وسط تقدم حققه النظامي في المنطقة.

ووضعت روسيا بعد اعتماد القرار الاممي بشان الهدنة, هدنة انسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وافساح المجال لادخال المعونات.

وكان مجلس الامن اعتمد في 24 شباط الماضي مشروع قرار بالاجماع، ونص على وقف اطلاق النار في سوريا , مستثنيا تنظيمي النصرة" و "داعش", كما تضمن القرار ايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي,