دعا مجلس الامن الدولي, يوم الاربعاء, الى تطبيق قراره الذي اعتمده مؤخرا بشأن وقف اطلاق النار في سوريا وايصال المساعدات للغوطة الشرقية بريف دمشق.

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ونقلت وكالات انباء عن رئيس مجلس الأمن الدولي كاريل فان أوستيروم قوله, في تصريحات بختام جلسة لمجلس الامن, ان "المجلس بحث وقف القتال وجدد دعوته لتنفيذ القرار 2401", كما اعرب عن "قلقه" من الوضع الانساني بسوريا.

وجاءت تصريحات السفير بعد اجتماع مغلق للمجلس استعرض خلاله أحدث تطورات الوضع في سوريا بناء على طلب بريطانيا وفرنسا.

وكان مجلس الامن اعتمد في 24 شباط الماضي مشروع قرار بالاجماع، ونص على وقف اطلاق النار في سوريا , مستثنيا تنظيمي النصرة" و "داعش", كما تضمن القرار ايصال مساعدات انسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي,

ووضعت روسيا بعد اعتماد القرار الاممي, هدنة انسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وافساح المجال لادخال المعونات.

وتواجه منطقة الغوطة, الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة, ازمة انسانية خانقة, جراء الحصار المفروض عليها, بالتزامن مع حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي على المنطقة, في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات,الامر الذي ادى الى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيينو وسط تقدم حققه النظامي في المنطقة.