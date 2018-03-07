اتهم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين, يوم الاربعاء, النظام السوري بالتخطيط لما يشبه "نهاية العالم" في سوريا.

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ونقلت وكالات انباء عن الحسين قوله, في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية, ان النزاع في سوريا دخل "مرحلة رعب" جديدة.

وأضاف "في الشهر المقبل أو الذي يليه، سيواجه الناس في مكان آخر نهاية العالم، نهاية عالم متعمدة، مخططا لها وينفذها أفراد يعملون لحساب الحكومة، بدعم مطلق على ما يبدو من بعض حلفائهم الأجانب".

واعتبر الحسين ان استهداف بضع مئات من مقاتلي المعارضة لا يمكن أن يكون مبررا للهجوم الذي تشنه الحكومة السورية في منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة".

وتواجه منطقة الغوطة, الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة, حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي على المنطقة, في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات,الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين .

وتمكن الجيش النظامي خلال المعارك من استعادة عدة مزارع وقرى من الغوطة, كما يسعى للسيطرة على مسرابا في محاولة منه شطر الغوطة الى قسمين وتأمين ممر آمن لأهالي الغوطة الهاربين من المسلحين.

ووضعت روسيا منذ ايام هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

وشدد الحسين على "إحالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية الدولية".

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر السبت قبل الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية في سوريا دون تأخير لمدة 30 يوم, مستثنياً تنظيمي "النصرة " و "داعش", كما تضمن القرار السماح بايصال المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة.