قالت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الأربعاء, أنه سيتم القضاء على مسلحي الغوطة الشرقية بريف دمشق الذين يستمرون في القتال, لكن ان رغبوا بالاستسلام يمكنهم المغادرة.

وأضافت زاخاروفا في تصريحات صحفية نقلتها وكالة (سبوتنيك) الروسية, أن "نظرة روسيا واحدة سيتم القضاء على المسلحين الذين مازالوا يواصلون القتال ويستمرون في ارتكاب الأعمال الإرهابية".

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "أما من يرغب في الاستسلام، فلابد من أنكم تدركون كيفية إمكانية تنظيم ذلك".

وعرضت روسيا منذ يومين على قادة الجماعات المسلحة وأسرهم خروجا آمنا من الغوطة في حال لم يريدون السماح للمدنيين بالخروج من المناطق المحصورة, لكن "فيلق الرحمن" إحدى جماعات المعارضة المسلحة الرئيسية في منطقة الغوطة الشرقية, نفى التوصل مع موسكو بشأن هذه القضية.

وتواجه منطقة الغوطة, الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة, حملة قصف مكثفة يشنها الجيش النظامي على المنطقة, في ظل معارك عنيفة على عدة جبهات,الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين .

وتمكن الجيش النظامي خلال المعارك من استعادة عدة مزارع وقرى من الغوطة, كما يسعى للسيطرة على مسرابا في محاولة منه شطر الغوطة الى قسمين وتأمين ممر آمن لأهالي الغوطة الهاربين من المسلحين.

وتأتي تحركات النظامي في وقت أفادت فيه مصادر حقوقية انه تم استقدام تعزيزات عسكرية للمشاركة في معركة الغوطة، وسط تقديرات بأن النظامي انتزع السيطرة على نحو 45% من المنطقة.

وتصر روسيا على استثناء "جبهة النصرة" وغيرها من تنظيمات إرهابية ومجموعات مرتبطة بها من أي هدنة في سوريا، حيث تتواصل العمليات العسكرية ضدهم في الغوطة الشرقية .

ووضعت روسيا الاثنين الماضي هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً, بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.

وتتهم روسيا ومصادر موالية مقاتلي المعارضة بقصف الممر الذي خصصته لخروج المدنيين وعرقلة إيصال المساعدات ومنع خروج المدنيين من الغوطة ، ولكن المعارضة نفت ذلك, متهمة القوات النظامية بشن غارات على الغوطة خلال فترة الهدنة.

وجاءت الهدنة الروسية، بعد مشروع قرار اعتمده مجلس الأمن منذ نحو أسبوع بالإجماع، ونص على وقف إطلاق النار في سوريا وإيصال مساعدات إنسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.

سيريانيوز