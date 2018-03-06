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ليفربول يتعادل أمام بورتو ويصبح أول الفرق الإنكليزية المتأهلة إلى ربع نهائي الأبطال
اخبار الرياضة

بات فريق ليفربول أول الفرق الإنكليزية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تعادله مع ضيفه بورتو البرتغالي بدون أهداف الثلاثاء في إطار إياب الدور ثمن النهائي من البطولة.


 

 

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جرت المباراة في معقل ليفربول ملعب الأنفيلد، وجاءت متوسطة المستوى حيث أثرت نتيجة الذهاب بشكل كبير على معنويات الفريقين والمستوى الفني بالتالي، خاصة أن ليفربول كان قد اكتسح بورتو على ملعبه بخمسة أهداف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ألدراغو معقل بورتو في الرابع عشر من شباط الماضي.

وكان آخر ظهور لـ"الريدز" في الدور ربع النهائي في نسخة موسم 2008/2009 عندما ودع المسابقة على يد مواطنه تشيلسي الذي فاز عليه ذهاباً في ليفربول (3-1) ثم تعادل الفريقان إياباً في ستامفورد بريدج (4-4).

سيريانيوز

2018-03-06 20:08:42
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