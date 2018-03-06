استهدفت فصائل معارضة يوم الثلاثاء عددا من النقاط العسكرية في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة اللاذقية, فيما اعلن الجيش النظامي احباطه للهجوم.

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وقالت مصادر معارضة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فصائل معارضة شنت هجوما على مواقع للجيش النظامي على محاور كنسبا و تلة الملك في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة اللاذقية, لافتة الى انه تم استهداف المواقع بصواريخ الفيل الأرض أرض نصرة للغوطة.

من جهتها, نقلت مصادر اعلامية عن مصدر عسكري ان الجيش احبط هجوماً للمجموعات المسلحة على عدد من النقاط العسكرية في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة اللاذقية ما أدى لتدمير 4 آليات دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة ومقتل وإصابة عدد كبير من المسلحين.

يشار الى ان هجوما لفصائل معارضة في اواخر كانون الثاني استهدف عددا من النقاط للجيش النظامي باتجاه قرية الصراف بناحية ربيعة بريف اللاذقية الشمالي.

وتنتشر في ريف اللاذقية الشمالي مجموعات مسلحة يتبع معظمها الى تنظيم "جبهة النصرة".