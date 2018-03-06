أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنها تعمل على تحسين تطبيق سكايب، ليعمل بشكل سلس على الهواتف العاملة بأنظمة تشغيل "أندرويد" القديمة بما في ذلك نسخة 4.0.3 إلى 5.1.

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وقال موقع phonearena الهندي، إن "الإصدار الجديد من سكايب على أندرويد يعتبر أصغر حجما، ويستهلك ذاكرة أقل، مما يتيح سرعة أكبر وجودة أفضل في مكالمات الصوت والفيديو على أجهزة أندرويد متوسطة المواصفات".

وتابع الموقع، ان شركة مايكروسوفت تعد بأن النسخة الخفيفة من سكايب ستوفر أداء مميزا حتى في المناطق ذات جودة الاتصال السيئة.

ومن المنتظر أن تبدأ "مايكروسوفت" عملية التحديث في الأيام القليلة المقبلة، لكن من المرجح أن يستغرق الأمر بعض الأسابيع للوصول إلى كل المناطق.

ويمكن للمستخدمين الذين يمتلكون تطبيق سكايب قبل تشغيله بشكل مباشر، أن يقوموا بالتسجيل في برنامج Skype Insider Program والاستفادة من التجربة الجديدة.

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