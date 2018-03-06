تختبر "فيسبوك" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تسجيل مقطع صوتي قصير لمشاركته مع الأصدقاء، بنفس الطريقة التي تظهر بها المنشورات والصور ومقاطع الفيديو.

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وبحسب موقع "تك كرانش" الأمريكي، فإن الشركة تختبر تلك الميزة الآن لدى عدد محدود من المستخدمين في بعض البلدان حول العالم، حيث تم رصدها أول مرة من قبل مستخدم في الهند.

ويحمل الزر الجديد اسم Add Voice Clip، ومن المقرر أن يظهر في قائمة الخيارات أسفل مربع status update.

وقالت المتحدثة باسم فيس بوك، "نحن نعمل دائماً على مساعدة الناس فى التواصل مع أصدقائهم وأفراد أسرهم عبر فيس بوك بطرق مختلفة تناسب طبيعتهم، والمقاطع الصوتية تمنح الناس وسيلة جديدة للتعبير عن أنفسهم".

ووفقا للتقارير، فالميزة الجديدة أكثر حميمية من النصوص، كما أنها أسهل من تسجيل من الفيديو، ويأمل فيس بوك أن يتبادل المستخدمون مقاطع صوتية مسلية، خاصة أن الصوت يتيح لهم التعبير عن رأيهم دون الحاجة إلى بذل مجهود في الكتابة.

وليس من المعروف ما إذا كان سيتم طرح هذه الميزة على الصعيد العالمي أم لا، أو حتى موعد إتاحتها بشكل رسمي للمستخدمين حول العالم.

سيريانيوز