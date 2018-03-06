كشفت تقارير، ان "غوغل" تنوي إطلاق أول نسخة اختبارية من نظام Android P في منتصف آذار الحالي.

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ولاتزال النسخة الجديدة من النظام غامضة، إلا أن تقارير سابقة تحدثت عن بعض المزايا مثل منع التطبيقات من الوصول للكاميرا ودعم نتوء الشاشة من الاعلى مع دعم مسح قزحية العين، واخيراً ميزة حظر المكالمات المزعجة ومكافحة الأرقام المجهولة .

ويأتي اطلاق النسخة الجديدة الاختبارية قبيل فعاليات مؤتمر قوقل للمطورين Google I/O 2018 والذي سيقام في الفترة من 8-10 أيار المقبل.

وكانت "غوغل" قامت بنفس هذه الخطوة العام الماضي حيث قامت الشركة بإطلاق نسخة نظام اندرويد O قبل مؤتمر المطورين لتصل نسخ المعاينة في نهاية الأمر إلى 5 نسخ قبل اطلاق النظام بشكل رسمي لجميع المستخدمين.

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