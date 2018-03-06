قريباً.. نسخة منخفضة السعر من حاسب MacBook Air علوم وتكنولوجيا شارك

كشفت تسريبات إن "آبل" ستطلق نسخة جديدة بسعر أقل من حاسبها المحمول MacBook Air بقياس 13 بوصة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وقال المحلل Ming-Chi Kuo ان الشركة مقتنعة بأن تخفيض سعر الحاسب سيرفع من مبيعاته. ويعتبر الحاسب المحمول MacBook Air من بين أكثر حواسب آبل المحمولة شعبية نظراً لانخفاض سعرها مقارنة بالبقية، وآبل تريد تخفيض سعره أكثر مقارنة مع 999 دولار . وحدّثت "آبل" العام الماضي حاسب ماك بوك آير بمعالج أسرع تردده 1.8 غيغاهرتز وحددت سعر 999 دولار لبيعه. ويعتبر حاسب ماك بوك آير خياراً مناسباً للمستخدمين ذوي الاستخدام المتوسط والمعتدل الذي لا يحتاج لقدرات معالجة كبيرة لاستخدامات التصميم والمونتاج، بل فقط تصفح الإنترنت وبعض الأمور البسيطة مثل إنشاء وتحرير المستندات، ويتميز بخفة وزنه ونحافته الكبيرة ما يجعله خياراً مثالياً للطلاب. سيريانيوز

2018-03-06 12:00:35 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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