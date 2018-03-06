المجد والشرطة يبلغان ربع نهائي كأس الجمهورية اخبار الرياضة شارك

تأهل فريقا الشرطة والمجد إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم بفوز الأول على حطين والثاني على الطليعة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا على ملعب الجلاء بدمشق فاز الشرطة على حطين بهدفين مقابل هدف في إياب ثمن النهائي علما أن لقاء الذهاب انتهى بفوز حطين بثلاثة أهداف لهدفين ليتأهل الشرطة بفارق الأهداف المسجلة على أرض الخصم.



وعلى أرض الملعب البلدي بحماة فاز المجد على الطليعة بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بفوز الطليعة بهدف دون مقابل وهي نتيجة مباراة الذهاب نفسها التي كانت لصالح المجد ليلجأ الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح التي حسمها المجد لمصلحته. سيريانيوز 2018-03-06 17:31:13 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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