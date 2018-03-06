تعادل نادي الجيش السوري 1-1 مع نظيره العهد اللبناني الثلاثاء في العاصمة بيروت في بطولة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ضمن الجولة الثالثة من الدور الأول لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضا الزوراء العراقي والمنامة البحريني.

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وكان الجيش تعادل مع المنامة البحريني في الجولة الأولى ومع الزوراء العراقي في الجولة الثانية بالنتيجة ذاتها دون اهداف ورفع بهذا التعادل رصيده إلى 3 نقاط وحل في المركز الثاني بينما واصل العهد صدارته للمجموعة رافعا رصيده الى 5 نقاط علما أن الزوراء يحمل نقطتين في رصيده في المركز الثالث ويأتي المنامة رابعا بنقطة واحدة فقط.



وقدم الفريقان مستوى متواضعا في الشوط الاول وقلت فرص التسجيل الحقيقية باستثناء تسديدة لاعب الجيش عبد الملك عنيزان في الدقيقة 28 من داخل منطقة الجزاء التي كادت تكون هدفا محققا إلا أنها جاورت القائم بعد أن أبعدها حارس العهد ومرت الدقائق لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



ودخل الجيش الشوط الثاني بضغط هجومي أكبر ونجح في افتتاح التسجيل عبر حسن عويد من كرة رأسية متقنة جاءت من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57 ونتيجة ضعف الرقابة الدفاعية أدرك العهد التعادل في الدقيقة 71 عبر احمد زريق واستمر الفريقان بتبادل الهجمات لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



وكان ممثلنا الآخر في البطولة فريق الوحدة فاز على الأنصار اللبناني بهدفين مقابل هدف أمس في الجولة ذاتها لحساب المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الفيصلي الأردني وظفار العماني.