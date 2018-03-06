يواصل الجيش التركي, يوم الثلاثاء, عملياته العسكرية في عفرين, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت منذ 20 كانون الثاني الماضي, ما اسفر عن سقوط ضحايا, في وقت اعلنت تركيا عن استعادتها عدة قرى خلال العملية.

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وذكرت وسائل اعلام كردية ان ضحايا سقطوا جراء قصف الجيش التركي على قرى ناحية موباتا ومركز مدينة عفرين.

ولفتت المصادر الى ان الطيران التركي عاود قصفه لمركز منطقة جندريسه وقرى ونواحي عفرين.

واشارت المصادر الى اندلاع معارك بين الجيش التركي والفصائل الكردية في قريتي شينكا و متينا التابعتين لناحية شرا بعفرين.

بدورها, أفادت وكالة (سانا) "بإصابة طفلتين بجروح نتيجة قصف الجيش التركي بقذائف المدفعية الأحياء في مدينة عفرين".

إلى ذلك , أشارت مصادر أهلية, بحسب الوكالة, إلى أن "القصف العنيف والمتواصل الذي تنفذه القوات التركية على منطقة جنديرس بعفرين خلف دمارا بالمنازل والممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية والمرافق العامة".

من جهتها, أعلنت رئاسة الأركان التركية، " تحييد 2872 إرهابيا منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" ضد التنظيمات الإرهابية بمنطقة "عفرين" شمالي سوريا".

وبحسب وكالة (الاناضول), فقد سيطرت قوات "غصن الزيتون" على بلدات شران وخربة شران وشرنلي وشركان شمال شرقي عفرين بعد السيطرة على بلبل وراجو.

وجاء ذلك في وقت اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, ان قوات "غصن الزيتون" تمكنت من استعادة 700 كيلو متر مربع في عفرين بريف حلب, من قبضة الفصائل الكردية.

وتشن تركيا منذ الـ20 من كانون الثاني الماضي عملية عسكرية في عفرين باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الإرهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد إلى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" أنقرة من امتداد العمليات التركية.

ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اقر السبت قبل الماضي كل الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأخير لمدة 30 يوم, إلا أن تركيا أعلنت أن عملية عفرين غير مشمولة بالهدنة.