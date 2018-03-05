سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق, يوم الاثنين, ارتفاعا, مقارنة باخر سعر له منذ يومين, حيث وصل الى 467 ليرة سورية ..

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 470 ليرة للمبيع، و 467 ليرة للشراء.

وكان سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل منذ يومين إلى 468 ليرة للمبيع، و 465 ليرة للشراء.