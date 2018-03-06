كشفت وزارة الخارجية الكازاخستانية، يوم الثلاثاء، أن اجتماعاً لمسؤولين معنيين بقضايا الإفراج عن المعتقلين في سوريا سيعقد منتصف آذار الجاري.

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ونقلت وكالة (انترفاكس) عن مصدر في الخارجية الكازاخية لم تسمه، قوله انه " تقرر عقد اجتماع يضم المسؤولين المعنيين ومجموعة العمل المشتركة المكلّفة بقضايا تحرير المعتقلين والرهائن ونقل جثث المحتجزين والبحث عن المفقودين في سوريا، في 15 آذار الحالي".

وأشار المصدر إلى أنه "وفقا للمعلومات الواردة من الدول الضامنة لعملية أستانا حول سوريا، يجتمع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا في العاصمة الكازخستانية أستانا في الـ16 من الجاري" لبحث سبل تسوية الأزمة السورية.

وتابع المصدر ان "اجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا في أستانا، سينعقد بلا مراقبين وبمعزل عن مشاركة الأطراف السورية. وحسب معلومات وردت من وزارة الخارجية الروسية، سيتم دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا للاجتماع".

وكان وزير خارجية كازاخستان قال شباط الماضي، إن لقاء لوزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا سيعقد في أستانا شهر آذار ، مشيرا الى أن جولة المفاوضات السورية تبدأ بعد لقاء وزراء الدول الضامنة.

وكانت العاصمة الكازاخية استانا استضافت ثمانية اجتماعات حول سوريا، كان آخرها في الـ21 والـ22 من شهر كانون الأول الماضي، وانتهت الجولة ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها تحديد موعد مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي واتفاق الدول الضامنة على تشكيل مجموعتي عمل بخصوص ملف المعتقلين في السجون وإزالة الألغام.

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